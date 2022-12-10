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Как сообщает издание «Свободная пресса», российские подразделения вооруженных сил, которые принимают участие в специальной военной операции, используют довольно необычную и даже экстравагантную военную технику – бронепоезд, который входит в состав Железнодорожных войск РФ.

По опубликованным фотографиям российского бронепоезда можно сделать вывод, что в голове этой боевой техники размещается платформа броневой тепловозной летучки (БТЛ-1) с экономичным дизелем 1ПД-4Д от тепловоза серии ТЭМ18ДМ. Также в железнодорожном составе бронепоезда есть артиллерийские платформы, грузовые платформы с маскировочной сетью, а также вагоны для размещения личного состава и специальный штабной вагон.

Броня всех вагонов способна защитить личный состав от стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов, а некоторые из них имеют усиленную броню, которая способна выдержать даже прямое попадание снаряда артиллерии малого калибра. В качестве основного вооружения бронепоезда используются четыре 23-мм зенитные установки 2А13 ЗУ-23).

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