Александр Коц и Андрей Руденко, военные корреспонденты из России, рассказали свое видение того, как прекратить обстрелы Донецка со стороны ВСУ.

По их мнению, террор со стороны Киевского режима должен быть прекращен. Жертвами украинских обстрелов уже стали сотни людей среди мирного населения. Однако для того, чтобы прекратить атаки, требуются другие методы, а не те, которые применялись ранее.

Руденко считает, что военным России нужно полностью ликвидировать инфраструктуру, при помощи которой украинским боевикам поступают оружие и боеприпасы. Их отправляют с запада страны на грузовиках и по железной дороге. Российским командирам это известно, и почему до сих пор инфраструктура не уничтожена – непонятно.

Александр Коц согласен с коллегой и заявляет, что важно вести дежурство при помощи БПЛА в тех зонах, откуда ВСУ стреляют.