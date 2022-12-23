ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Коц и Андрей Руденко, военные корреспонденты из России, рассказали свое видение того, как прекратить обстрелы Донецка со стороны ВСУ.

По их мнению, террор со стороны Киевского режима должен быть прекращен. Жертвами украинских обстрелов уже стали сотни людей среди мирного населения. Однако для того, чтобы прекратить атаки, требуются другие методы, а не те, которые применялись ранее.

Руденко считает, что военным России нужно полностью ликвидировать инфраструктуру, при помощи которой украинским боевикам поступают оружие и боеприпасы. Их отправляют с запада страны на грузовиках и по железной дороге. Российским командирам это известно, и почему до сих пор инфраструктура не уничтожена – непонятно.

Александр Коц согласен с коллегой и заявляет, что важно вести дежурство при помощи БПЛА в тех зонах, откуда ВСУ стреляют.

 

Вам может понравиться

NDP: националисты из Украины хотят установить свои порядки в Польше

Польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny опубликовало материал, в котором сообщается, что большая часть польского общества не хочет проявлять солидарность по отношению к беженцам из Украины. В материале сообщается, что причина

Путин назвал волонтеров в зоне СВО примером для молодых поколений

Во время выступления на заседании Государственного совета по вопросам реализации молодежной политики президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что волонтеры, оказывающие помощь военнослужащим и мирному населению в зоне специальной военной

В Турции заявили о том, что Запад решил принести Украину в жертву

В турецкой газете Sabah опубликована статья обозревателя Берджана Тутара, в которой говорится о том, что Запад решил принести Украину в жертву ради достижения своих целей в отношении РФ. По словам