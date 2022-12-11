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Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин опубликовал репортаж с передовых позиций российских артиллеристов, которые принимают участие в специальной военной операции. На позициях работают артиллерийские расчеты 152-мм самоходных орудий «Акация».

Как сообщает Сафиулин, российские артиллеристы отрабатывают по позициям противника, чтобы поддержать продвижение российской пехоты на линии фронта. Также ежедневно идет и контрбатарейная война с вражеской артиллерией.

По словам военкора, работа артиллерии идет параллельно с обеих сторон. После того как российские артиллеристы отрабатывают по позициям врага, они тут же прячутся в заранее подготовленное укрытие, так как «ответ» противника прилетает почти мгновенно, после чего артиллеристы снова возвращаются на позиции и отрабатывают новые цели. Сафиулин сообщает, что на соседних позициях по противнику отрабатывает реактивная артиллерия из «Градов».

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