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С Украины поступают все новые сообщения о ночной боевой работе дронов-камикадзе “Герань-2”. Эти барражирующие боеприпасы атаковали Фастовский район Киевской, а также Житомирскую области, передает портал “Русская весна”.

Военные корреспонденты предполагают, что удары наносились по объектам критической инфраструктуры Украины. Точной информации о пораженных целях пока нет, жители упомянутых выше регионов пишут в Сети, что только слышали звуки двигателя БПЛА, напоминающие жужжание обычного мопеда.

Напомним, что ранее сообщалось об ударах по Днепропетровской области, где дроны разбомбили завод по производству артиллерийских боеприпасов, а также по энергетическим объектам Кривого Рога.

Беспилотники “Герань-2” – это российская разработка, обладающая большой дальностью полета и способная наносить сокрушительные удары по любым объектам противника.

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