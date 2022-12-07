Мощные взрывы прогремели в Днепропетровске после полуночи, 7 декабря, передает портал “Военное обозрение”. Авторы ссылаются на украинские власти, заявившие о поражении промышленного предприятия дронами-камикадзе “Герань-2”. Подтверждается информация и местными жителями, слышавшими характерный звук двигателя БПЛА.

Беспилотники, по предварительным данным, уничтожили один или несколько цехов завода, на котором осуществлялось производство снарядов для украинской артиллерии. Мощные удары спровоцировали пожар на территории предприятия.

Кроме того, взрывы были зафиксированы и в Кривом Роге, где поражены очередные объекты энергетической инфраструктуры. Также почти всю ночь работала сирена воздушной тревоги в Кировоградской и Черкасской, Полтавской и других областях Украины.