Как сообщает портал TourDom, во время отдыха в 5-зведочном отеле в Турции одна из российских туристок оставила негативный отзыв турагентсву за испорченный отпуск.

Сообщается, что туристка из России сравнила турецкий отель с хлевом для животных. Она заявила, что отдыхать в таком 5-звездочном отеле могут только настоящие мазохисты. По словам российской путешественницы, процесс заселения у нее занял целых два часа, которые ей пришлось провести в ожидании персонала, не разговаривающего на английском языке и не умеющего обращаться вежливо с клиентами.

Также по ее словам, в номере ее ждало еще одно разочарование, так как там не оказалось ни геля для душа, ни шампуня, ни сушилки для белья, а также отсутствовала горячая вода. Также она добавила, что в первый же день заразилась ротавирусом в местной столовой из-за ужасной антисанитарии, а позже в отеле ее еще и заразили коронавирусом.

Представители туроператора заявили, что они выполнили свою часть уговора в полном объеме, так как предоставили ее номер в отеле вовремя без задержек, а симптомы ее «недомагания» могли быть проявлением акклиматизации или обострением каких-либо хронических болезней.