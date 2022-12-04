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Как сообщает издание «Газета.ru», доверчивые граждане Российской Федерации продолжают становиться жертвами различных мошенников, которые орудуют в социальных сетях. Недавний случай произошел с жительницей Верхней Пышмы.

Как рассказывает 37-ми летняя Юлия, однажды в ее социальной сети ей написал незнакомый человек, который поинтересовался, где находится такое красивое место, в комментариях под одной из ее фотографий. Девушка ответила незнакомцу, который представился жителем Китая по имени Энди.

Через месяц совместного общения Юлия начала доверять этому мужчине. Именно поэтому, когда он предложил ей инвестировать свои средства в одну из японских торговых площадок, Юлия решила попробовать. Ее первый заработок при вложении в 100 долларов был небольшим, однако она смогла вывести его на свою банковскую карту.

Поэтому Юлия решила взять несколько кредитов в разных банках и вложить сразу большую сумму денег. Однако, когда общая сумма на виртуальном кошельке превысила 11 млн рублей, то ее счет был заморожен. Она решила обратиться за помощью к Энди, однако он сразу признался ей, что это все было мошеннической схемой и в будущем ей не стоит быть такой доверчивой. В итоге Юлия осталась должна банкам и родственникам около 5 млн рублей.

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