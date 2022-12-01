Как сообщает «Московский Комсомолец», российские военные получили новую систему военной связи, которую можно использовать для координации действий между командованием, подразделениями и бойцами на передовой. С таким заявлением выступил Дмитрий Рогозин, который числится в группе «Царские волки».

Основной задачей группы является координация потребностей военных с производственными возможностями военной промышленности Российской Федерации для обеспечения бойцов ВС РФ всем необходимым в зоне СВО.

В эфире телевизионной программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» Рогозин заявил, что российские военные уже испытали новую систему связи в донецком аэропорту и еще на двух других полигонах. По уверениям Рогозина, новая система связи скоро встанет на конвейер и начнет поступать в российские войска, где позволит улучшить связь на уровне тактического звена.

Дмитрий Рогозин сообщил, что российским разработчикам удалось найти способ, каким образом можно адаптировать технологии гражданской связи под нужды российских военнослужащих в зоне СВО.