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Боевики ВСУ продолжают стягивать силы в Запорожскую область, однако в настоящий момент не ведут наступательных действий в этом регионе. Единственное, на что они решаются – это обстрелы российских позиций из минометов, рассказал командир одного из российских подразделений, в которое вошли мобилизованные жители Кубани.

Он пояснил, что ВС РФ уже знают тактику украинских военных, поэтому находятся в полной готовности к обстрелам.

Напомним, что о возможном наступлении на Мелитополь в Запорожской области ранее заявил главком украинских ВС Валерий Залужный. Он сообщил, что контроль над этим городом необходим, так как он даст возможность наносить удары по Крымскому перешейку из реактивных систем залпового огня HIMARS и других видов вооружений.

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