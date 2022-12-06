По заявлениям министра обороны Украины Алексея Резникова, киевское руководство рассчитывает на то, что Североатлантический альянс поставит на Украину танки и боевые самолеты натовского образца. Об этом он сообщил во время всеукраинского телемарафона.

Резников отметил, что старается оставаться оптимистом и верит в то, «что на поле боя появятся танки стандартов НАТО». Он рассказал, что на сегодняшний день у артиллеристов ВСУ в распоряжении есть свыше 8 систем 155 калибра, которые были поставлены с разных стран. Резников уточнил, что не сомневается в том, что Североатлантический альянс в ближайшее время предоставит вооруженным силам Украины боевые самолеты.

Отметим, что ранее глава Минобороны Украины сообщал о том, что Киев получил из Франции реактивные системы залпового огня LRU M270, которые представляют собой подобие американских «Хаймарс».

В свою очередь, польский дипломат при НАТО Томаш Шатковский заявлял, что склады с военной техникой в странах Североатлантического альянса опустели из-за огромной помощи Киеву.