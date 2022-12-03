Как сообщают военные корреспонденты издания «Русская весна», подразделение разведчиков группировки «Отважных» вооруженных сил Российской Федерации в ночное время суток совершило нападение на укрепленный опорный пункт бойцов ВСУ.

В результате слаженных действий разведывательной группы российских бойцов, им удалось ликвидировать украинских военнослужащих и даже прихватить с собой некоторые трофеи. Так один из российских солдат прихватил с собой банку консервированной клубники произведенной в Загребе. По его словам, украинским военнослужащим она уже ни к чему.

Военкоры опубликовали соответствующее видео на своем Telegram-канале, где один из российских разведчиков ест трофейную консервированную клубнику. При этом военнослужащий ВС РФ сообщает, что слаще этой клубники может быть только вкус будущей общей победы. Также он добавил, что хорватские спонсоры ВСУ могут отправить им еще консервированной клубники.