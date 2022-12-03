Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
3
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщают военные корреспонденты издания «Русская весна», подразделение разведчиков группировки «Отважных» вооруженных сил Российской Федерации в ночное время суток совершило нападение на укрепленный опорный пункт бойцов ВСУ.

В результате слаженных действий разведывательной группы российских бойцов, им удалось ликвидировать украинских военнослужащих и даже прихватить с собой некоторые трофеи. Так один из российских солдат прихватил с собой банку консервированной клубники произведенной в Загребе. По его словам, украинским военнослужащим она уже ни к чему.

Военкоры опубликовали соответствующее видео на своем Telegram-канале, где один из российских разведчиков ест трофейную консервированную клубнику. При этом военнослужащий ВС РФ сообщает, что слаще этой клубники может быть только вкус будущей общей победы. Также он добавил, что хорватские спонсоры ВСУ могут отправить им еще консервированной клубники.

Вам может понравиться

Илон Маск выложил в общий доступ часть переписки Хантера Байдена ранее скрытой в Twitter

Как сообщает портал Lenta.ru, основатель компании Tesla и нынешний владелец Twitter (заблокирован в РФ) Илон Маск открыл публичный доступ к части документов, которые были заблокированы социальной сетью, и имеют отношение

American Thinker: Зеленский собирается продать Украину с молотка

Обозреватель американского издания American Thinker Оливия Мюррей считает, что план украинского президента Владимира Зеленского по установлению шефства для восстановления отдельных регионов страны является ничем иным, как «продажей Украины с молотка

Урсула фон дер Ляйен сравнила ситуацию в Украине с Ирландией

Как сообщает РИА Новости, в британском издании Daily Mail написали, что своим заявлением о схожести ситуации в Украине с Ирландией глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рискует напрочь испортить отношения