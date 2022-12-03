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Танкисты вооруженных сил Украины, находясь в безвыходной ситуации, чтобы сдаться в плен отворачивают пушку танка назад и стучат изнутри по броне сигнал SOS. Соответствующей информацией поделился с корреспондентами РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская Луганской Народной Республики.

По его словам, российскими бойцами были найдены танки, боевые бронемашины и бронетранспортеры, с заваренными люками. По словам разведчика, это было сделано для того, чтобы экипаж не мог выйти наружу. Однако, многие украинские танкисты, оказавшись законсервированными в бронированной технике, разворачивали башню дулом назад и медленно подъезжали к российским позициям. Остановившись и заглушив двигатель, экипаж внутри бронетехники выстукивал сигнал SOS.

Разведчик подчеркнул, что российские техники не один раз уже вытаскивали украинских бойцов из «законсервированных» танков. Он уточнил, что попав в такую ситуацию, большинство украинских танкистов не идут в бой, а сдаются в плен таким образом.

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