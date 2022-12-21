Сейшельские острова очень полюбились богатым европейцам. Сегодня Сейшелы занимают почетное место любимых курортов многих туристов наряду с такими островами, как Мальдивы и Филиппины. Здесь есть все для великолепного времяпровождения – чистейшая вода теплого Индийского океана, пляжи с ослепительным песком, солнце круглый год.

Отдых на Сейшельских островах кажется большинству людей недосягаемой мечтой, но на самом деле, на Сейшелах можно отдохнуть и достаточно бюджетно. К тому же, большинство туроператоров начали снижать цены на поездку на Сейшельские острова в новогодний период. Именно поэтому россиянам с ограниченным бюджетом можно воспользоваться подобным предложением.

По словам путешественницы из России Анастасии Чеповской, ей удалось отдохнуть на курорте богачей летом 2022 года достаточно экономно. Как рассказала девушка, она купила авиабилет с переносом даты за полгода до своего вылета. А номер в хорошей гостинице она смогла забронировать из-за того, что на островах снизились цены на жилье.

Туристка объяснила, что дорого отдыхать на Сейшелах в том случае, если питаться в ресторанах, посещать различные развлекательные мероприятия. А вот если решиться самостоятельно готовить еду, то это не будет столь затратно. Вместо трансфера можно выбрать аренду автомобиля, которая составляет приблизительно 35-40 евро.