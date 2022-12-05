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Издание «Военное обозрение» сообщает, что ВС РФ продолжают нанесение массивных ракетных ударов по военным и энергетическим объектам на Украине. Сообщается о взрывах в Киевской, Днепропетровской областях, в Кропивницком и оккупированной части Запорожской области.

Поступила информация о том, что российские ракеты, которые были выпущены с моря, нанесли поражение военным объектам ВСУ в Одессе и Одесской области. Также ВС РФ смогли нанести удары по военным объектам, расположенных в Николаевской области в городе Очаков. Именно там были сконцентрированы украинские силы для «проведения операции по взятию Кинбурнской косы».

Массированный ракетный удар привел к поражению военных объектов и военно-морской техники вооруженных сил Украины. Также в Николаевской области взрывы произошли на промышленных объектах, которые украинские боевики использовали для своих нужд.

Отмечается, что в Житомирской области а также в самом Житомире в результате поражения энергообъектов, некоторые районы города находятся без электричества.

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