Издание «Военное обозрение» сообщает, что ВС РФ продолжают нанесение массивных ракетных ударов по военным и энергетическим объектам на Украине. Сообщается о взрывах в Киевской, Днепропетровской областях, в Кропивницком и оккупированной части Запорожской области.

Поступила информация о том, что российские ракеты, которые были выпущены с моря, нанесли поражение военным объектам ВСУ в Одессе и Одесской области. Также ВС РФ смогли нанести удары по военным объектам, расположенных в Николаевской области в городе Очаков. Именно там были сконцентрированы украинские силы для «проведения операции по взятию Кинбурнской косы».

Массированный ракетный удар привел к поражению военных объектов и военно-морской техники вооруженных сил Украины. Также в Николаевской области взрывы произошли на промышленных объектах, которые украинские боевики использовали для своих нужд.

Отмечается, что в Житомирской области а также в самом Житомире в результате поражения энергообъектов, некоторые районы города находятся без электричества.