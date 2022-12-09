Как сообщает ТАСС, президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, что вооруженные силы РФ могут использовать некоторые наработки США в вопросе обеспечения своей безопасности, включая и тактику нанесения, так называемого обезоруживающего удара по противнику.

По итогам своего визита в Бишкек Владимир Путин во время общения с журналистами сказал, что США разработали военную теорию превентивного удара. Одним из элементов данной теории, по словам президента РФ, является разработка обезоруживающего удара, когда средствами высокотехнологичных вооружений наносится серия ударов по пунктам управления противника.

Также Владимир Путин добавил, что реализовать такой обезоруживающий удар можно современными крылатыми ракетами. Причем, по словам президента, в распоряжении Российской Федерации находится достаточное количество современных высокоточных крылатых ракет, включая и гиперзвуковые ракеты, которых в распоряжении США пока нет.