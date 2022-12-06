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Губернатор Петербурга Александр Беглов уехал из города, сообщает источник в Смольном. При этом его подчиненные и ЖКХ мегаполиса не справляются с начавшимися в Северной столице снегопадами.

По данным источника, губернатор Петербурга Александр Беглов снова удалился из одной столицы в другую. При этом он не намерен возвращаться еще 48 часов. Никаких публичных мероприятий с его участием на этот период времени не запланировано.

При этом чиновники администрации и ЖКХ города не справляются с уборкой Северной столицы от снега. Чиновники Смольного «отдуваются» перед горожанами за эти проблемы вместо губернатора, прикрывая его отсутствие в этот сложный зимний сезон.

Неожиданные отъезды из Петербурга уже стали традицией для Беглова. Он и до этого «исчезал» на неделю, когда проходил курс омолаживающей медицины в одной из московских клиник. По имеющимся сведениям, он «делал ботоксные уколы для разглаживания морщин и кожи лица». В связи с возможными осложнениями после них глава Смольного пропустил несколько значимых официальных мероприятий.

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