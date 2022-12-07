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Российский предприниматель Евгений Пригожин предложил всем желающим вступить в ряды ЧВК «Вагнер» посетить базу бойцов в Краснодарском крае.

Бизнесмен опроверг слухи о создании базы ЧВК «Вагнер» в лагере «Дубки» Курской области, отметив, что все добровольцы могут посетить Краснодарский край, где проходит подготовка бойцов.

«Желающих пройти подготовку приглашаю в Краснодарский край, куда еженедельно в 14 часов от администрации Курской области уходит автобус, везущий на обучение», —цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее предприниматель напомнил, что ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России, соблюдая нормы морали, и будет продолжать следовать данному принципу.

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