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Комитет по энергетике в Петербурге организовал дорожные работы на улице Замшиной после начавшихся в декабре снегопадов. Горожане опубликовали в сети соответствующее видео.

В комитете подтвердили, что дорожные рабочие выполняют реконструкцию газопроводов среднего и низкого давления в районе, ограниченном улицами Ключевой, Замшиной, Антоновской и Тепловодским переулком. По словам чиновников, асфальтобетонную смесь при добавлении специальных добавок можно укладывать при температуре до -10 градусов.

«Прекрасно осваиваются бюджетные деньги»: петербуржцы оценили укладку асфальта в снегопад

По мнению петербуржцев, укладка асфальта во время продолжающихся снегопадов вряд ли будет долговечной, в связи с чем у горожан возникают подозрения, что в данном случае может иметь место «освоение» бюджетных средств. Комментаторы иронично предположили, что это и есть новая технология уборки, анонсированная ранее Смольным.

«Прекрасно осваиваются бюджетные деньги»: петербуржцы оценили укладку асфальта в снегопад

Прошлой зимой Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объяснил выполнения аналогичных работ в декабре тем, что «не успели до снегопадов». Примечательно, что год назад по ГОСТу нельзя было выполнять такие работы во время снегопада.

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