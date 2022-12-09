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Как сообщает «Военное обозрение», в ходе специальной военной операции российскому военному командованию удалось выявить слабые места военно-технического обеспечения вооруженных сил РФ. В первую очередь это касается недостаточного обеспечения потребностей российской армии в современных ударных и разведывательных БПЛА, особенно в первые месяцы проведения СВО.

Однако по истечению 9 месяцев боевых действий в зоне СВО, некоторые российские производители беспилотных летательных аппаратов показали небывалый рост производства. Другие производители за последние 9 месяцев превзошли свои же совокупные показатели за последние 5 лет.

На сегодняшний день налажено постоянное серийное производство разведывательных БПЛА «Орлан-10» в достаточных объемах для армии. Барражирующие боеприпасы «Ланцет» еще весной были настоящей диковинкой на фронте. На сегодняшний день в Сети можно найти десятки видео, на которых российский ударный дрон поражает украинскую бронетехнику. За период с начала октября и по сегодняшний день при помощи «Ланцетов» было ликвидировано примерно 600 солдат и наемников ВСУ, 14 гаубиц М777 производства США, 9 полевых складов с боекомплектом, 6 установок ПВО, а также около трех десятков советских гаубиц буксируемого типа.

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