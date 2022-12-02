Электрический грузовик Semi, разработанный компанией Tesla, был презентован еще в 2017 году, однако серийный выпуск стартовал только в 2022 году. Глава компании Илон Маск представил на торжественной церемонии, которая проходила на заводе компании в Неваде, новую модель электрического тягача Semi. Первые выпущенные экземпляры должны отправиться в компанию PepsiCo.

Маск заявил, что новый электрический тягач должен сократить выбросы вредных веществ по сравнению с существующими дизельными грузовиками, которые в настоящий момент занимаются доставкой большинства грузов по стране. При этом, по словам Маска, электрический тягач значительно превосходит по мощности дизельные аналоги. Глава компании Tesla описал новинку как «слона, который способен перемещаться со скоростью гепарда».

Первые 100 единиц электрических тягачей отправятся в компанию PepsiCo, которая заказала их еще в далеком 2017 году. Следующие партии грузовиков Semi также уже раскуплены и впоследствии будут отправлены таким крупным компаниям, как Walmart и FedEx. Однако точных технических характеристик и финальной стоимости Илоном Маском названо не было.