Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети опубликованы видеокадры последствия ракетных атак на Кривой Рог и Краматорск, которые были проведены в ночь на 5 декабря.

В Краматорске, как уже сообщалось ранее, удар был направлен на крупный склад с боеприпасами для ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. На записи видно, как уже после атаки над объектом продолжают греметь взрывы и появляться яркие вспышки, вызванные детонацией снарядов и ракет.

В Кривом Роге после удара по объекту энергетической инфраструктуры моментально погас свет, что подтвердило точное попадание. Также в городе разрушены промышленные предприятия, работающие на ВСУ и осуществляющие обслуживание и ремонт боевой техники.

Кроме того, стоит упомянуть о взрывах на одном из промышленных предприятий Запорожья.

Вам может понравиться

Анастасия Ивлеева дала комментарии относительно «обнаженки» в сериале «Монастырь»

Анастасия Ивлеева, играющая главную роль в нашумевшем сериале «Монастырь», прокомментировала сцену с обнажением. Актриса и блогер уверена, что в данной сцене не было пошлости. Она призналась, что изначально не хотела

Военный аналитик Шурыгин: Установление контроля над Артемовском позволит ВС РФ разрезать оборону ВСУ пополам

Самой горячей точкой Донбасса сейчас является Артемовск, где кипят ожесточенные бои. ВСУ отчаянно сопротивляются, так как понимают, что освобождение этого города российскими войсками позволит разрезать украинскую оборону пополам. Кроме того,

Десантники 76-й псковской дивизии в зоне СВО обзавелись шевронами с портретом Лаврова

На форме военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой псковской дивизии, которая сейчас ведет боевые действия в зоне СВО, появились шевроны с изображением главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает РИА Новости. Оригинальный шеврон,