В Сети опубликованы видеокадры последствия ракетных атак на Кривой Рог и Краматорск, которые были проведены в ночь на 5 декабря.

В Краматорске, как уже сообщалось ранее, удар был направлен на крупный склад с боеприпасами для ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. На записи видно, как уже после атаки над объектом продолжают греметь взрывы и появляться яркие вспышки, вызванные детонацией снарядов и ракет.

В Кривом Роге после удара по объекту энергетической инфраструктуры моментально погас свет, что подтвердило точное попадание. Также в городе разрушены промышленные предприятия, работающие на ВСУ и осуществляющие обслуживание и ремонт боевой техники.

Кроме того, стоит упомянуть о взрывах на одном из промышленных предприятий Запорожья.