После ракетного удара по складу ВСУ в Краматорске около часа гремели мощные взрывы, рассказал портал “Русская весна”. Отмечается, что на этом объекте хранились ракеты и артиллерийские снаряды украинских нацистов.

Военные корреспонденты рассказали, что после попадания по складу там сдетонировали боеприпасы и вспыхнул сильный пожар. Взрывы звучали довольно долго и интенсивно. В настоящий момент они практически прекратились, но время от времени их все же слышно.

Экстренные службы, прибывшие для тушения пожара, действуют предельно аккуратно, опасаясь новых детонаций. Поэтому быстро устранить последствия атаки у них точно не получится.

Напомним, что минувшей ночью ВС РФ нанесли ракетные удары также по Кривому Рогу Днепропетровской области и Запорожью. В этих городах целями стали предприятия, используемые для ремонта и обслуживания техники ВСУ, а также объекты энергетической инфраструктуры.