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РИА Новости опубликовали видеозапись, на которой можно рассмотреть процесс атаки российским подразделением позиций ВСУ в селе Водяное в направлении Авдеевки ДНР. Атака ведется штурмовым подразделением первой Славянской бригады НМ ДНР с артиллерийской поддержкой и корректировкой операторов БПЛА.

Успешно штурмует позиции украинских боевиков подразделение «Шторм», в котором несут службу бойцы ДНР, мужественно сражающиеся с противником. На видеокадрах можно рассмотреть филигранную работу артиллерийских расчетов с поддержкой беспилотных летательных аппаратов, которые эффективно сбрасывают снаряды по позициям противника.

Вооруженные силы Украины были вынуждены бросить свои позиции из-за того, что понесли огромные потери, как в живой силе, так и в бронетехнике. Взятие населенного пункта Водяное не просто позволяет отодвинуть противника от Донецка, но и увеличивает шансы на освобождение населенного пункта Авдеевка.

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