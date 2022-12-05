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Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что украинские власти изменили свою привычную риторику в отношении Артемовска (украинское название Бахмут). Теперь представители киевских властей рассказывают украинскому народу о том, что никакого стратегического значения этот населенный пункт не имеет. Поэтому военкор Поддубный делает вывод, что военное командование Вооруженных сил Украины готовится к сдаче города на фоне больших потерь в личном составе.

Отдельные западные аналитики склоняются к мнению, что ВСУ теряют только на Артемовском участке фронта до 800 военнослужащих в сутки. Военкор Поддубный подтверждает, что на данный участок фронта украинское командование отправляет всех, кого могут найти от рядовых бойцов ВСУ до боевиков националистических батальонов.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что украинские артиллеристы, обороняющиеся в окрестностях Артемовска, пожаловались на вооружение западных стран, в частности, на итальянские минометы образца 1966 года.

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