В Херсонской области бойцами Росгвардии был обнаружен архив с документами вооруженных сил Украины. В документах имеется информация, согласно которой морально-психологическое состояние личного состава одного из подразделений ВСУ является угнетенным. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно полученным данным, большинство бойцов ВСУ пребывают в подавленном состоянии. В результате чего имеют место различного рода конфликты внутри подразделений. Отмечается, что одна из важных причин проблем внутри подразделений – это подбор личного состава. Плохая взаимосвязь между офицерами и сержантами роты.

В пример приводится один из командиров роты, который не может наладить работу с личным составом. Он не старается построить межличностные отношения и даже не знает имен и воинских званий своих подчиненных.

В пресс-службе Росгвардии сделали акцент на том, что в ВСУ имеют место серьезные кадровые проблемы и низкий профессиональный уровень украинских военнослужащих.