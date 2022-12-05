ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание Lenta.ru, 5 декабря на территории украинского города Кременчуг были слышны взрывы в результате ракетной атаки вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает украинское СМИ «Общественное телевидение» в своем Telegram-канале.

Украинские средства массовой информации со ссылкой на местных жителей сообщили о серии взрывов, которые были слышны в разных районах города Кременчуг. Напомним, что на территории этого украинского города находится самый большой в Украине завод по переработке нефтепродуктов, который ранее уже несколько раз был подвержен ракетным ударам.

Также украинские СМИ сообщают о взрывах и на территории других областей Украины. В частности, местные жители сообщают о звуках взрывов в части Запорожской области, которая находится под контролем вооруженных сил Украины, а также в Черкасской, Тернопольской, Винницкой и других областях страны.

Вам может понравиться

Рогов: в Запорожье прозвучали две серии взрывов

Как сообщают РИА Новости, Владимир Рогов, представитель администрации Запорожской области заявил, что на подконтрольной Украине территории Запорожской области были серии взрывов. В частности сообщается, что в городе Запорожье были слышны

Филиппо: Франции следует выйти из ЕС из-за поддержки режима Зеленского

Как сообщает РИА Новости, один из французских политиков-голлистов по имени Флориан Филиппо выступил с призывом о выходе Франции из Европейского союза по причине того, что Брюссель активно поддерживает украинскую власть.

Netflix запустил круглосуточное транслирование видео с танцем героини сериала «Уэнсдэй»

Стриминговый сервис Netflix запустил на платформе YouTube видео с отрывком танца главной героини сериала «Уэнсдэй», которое проигрывается без перерыва круглосуточно. На видео можно рассмотреть, как главная героиня сериала Уэнсдэй Адамс