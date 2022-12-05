Как сообщает издание Lenta.ru, 5 декабря на территории украинского города Кременчуг были слышны взрывы в результате ракетной атаки вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает украинское СМИ «Общественное телевидение» в своем Telegram-канале.

Украинские средства массовой информации со ссылкой на местных жителей сообщили о серии взрывов, которые были слышны в разных районах города Кременчуг. Напомним, что на территории этого украинского города находится самый большой в Украине завод по переработке нефтепродуктов, который ранее уже несколько раз был подвержен ракетным ударам.

Также украинские СМИ сообщают о взрывах и на территории других областей Украины. В частности, местные жители сообщают о звуках взрывов в части Запорожской области, которая находится под контролем вооруженных сил Украины, а также в Черкасской, Тернопольской, Винницкой и других областях страны.