ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает ТАСС со ссылкой на видео Министерства обороны России, один из пленных украинских военнослужащих по имени Александр Мерлен заявил, что солдаты ВСУ подвергаются домогательствам со стороны представителей иностранных наемников.

Пленный боец ВСУ рассказал, что в рядах украинских военных сейчас служат представители разных национальностей. По его словам, очень часто можно услышать или польскую или американскую речь. Также есть большое количество чернокожих парней, которые очень недоброжелательно относятся к украинским бойцам. Некоторые сослуживцы пленного украинского военного рассказывали о конфликтах с применением грубой физической силы.

По словам пленного бойца ВСУ, иностранные наемники предлагали украинским военным вступать в интимные связи, а за отказ угрожали применить грубую физическую силу. Напомним, что ранее уже сообщалось, что некоторые наемники из Польши находятся в рядах ВСУ без соответствующего разрешения от властей своей страны.

Вам может понравиться

Сотрудники СБУ во время обыска монахинь подбросили им флаг Новороссии

Как сообщают РИА Новости, Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий сделал заявление о том, что сотрудниками службы безопасности Украины во время проведения обыска в Красногорском Золотоношском женском монастыре УПЦ был подброшен

Поляки о проведении военных сборов весной 2023

Весной 2023 года в Польше возможно будут проведены сборы военнообязанных граждан. В интернет-сообществе страны из-за этой новости началась настоящая паника. Активные обсуждения данной темы начались из-за того, что в Сеть

Рогозин в автомобиле попал под обстрел ВСУ на Угледарском направлении

Экс-гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на данный момент  руководит группой военных советников «Царские волки». Он сообщил, что передвигаясь на автомобиле в районе Угледарского направления, он попал под обстрел со