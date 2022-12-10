Как сообщает ТАСС со ссылкой на видео Министерства обороны России, один из пленных украинских военнослужащих по имени Александр Мерлен заявил, что солдаты ВСУ подвергаются домогательствам со стороны представителей иностранных наемников.

Пленный боец ВСУ рассказал, что в рядах украинских военных сейчас служат представители разных национальностей. По его словам, очень часто можно услышать или польскую или американскую речь. Также есть большое количество чернокожих парней, которые очень недоброжелательно относятся к украинским бойцам. Некоторые сослуживцы пленного украинского военного рассказывали о конфликтах с применением грубой физической силы.

По словам пленного бойца ВСУ, иностранные наемники предлагали украинским военным вступать в интимные связи, а за отказ угрожали применить грубую физическую силу. Напомним, что ранее уже сообщалось, что некоторые наемники из Польши находятся в рядах ВСУ без соответствующего разрешения от властей своей страны.