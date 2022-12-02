Как сообщает РИА Новости, российские военнослужащие захватили в плен украинских десантников, которые рассказали о прохождении военной подготовки на полигонах в Великобритании.

Как сообщил один из пленных десантников, группа украинских военных прибыла на военное обучение в Великобританию, которое продлилось всего 20 дней. По его словам в программу подготовки военнослужащих ВСУ в Британии входили упражнения по передвижению двойками и тройками по пересеченной местности, а также военные учения в лесу. Во время учений в лесу, по словам пленного десантника, украинские военные должны были держать оборону. Также в программу подготовки входило и обучение основам ведения боя в городских условиях.

Напомним, что ТАСС также сообщало о подготовке старшего офицерского состава ВСУ в Великобритании. Украинских офицеров обучали основам управления беспилотными летательными аппаратами на своей авиабазе.