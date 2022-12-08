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Как сообщает РИА Новости, ефрейтор Давид Малыйкин во время своего выступления в Кремлевском дворце после награждения званием Герой России сильно переволновался и забыл свою речь. Однако к нему подошел Владимир Путин и поддержал российского военнослужащего словами, что в зале собрались «все свои».

Президент Российской Федерации вручил ефрейтору Малыйкину медаль «Золотая звезда». В свою очередь молодой ефрейтор сказал, что чувствует безграничную гордость за оказанную честь и получение высокой награды. Также он добавил, что все российские военнослужащие, которые защищают свою Родину на фронте, отдают себе отчет о важности своей миссии, от результатов которой зависит мирное будущее их детей.

В последствие ефрейтор замолчал, забыв свою речь. Однако после одобрения Владимира Путина продолжил и заявил, что, не смотря на все тяготы и лишения фронтовой жизни, поставленная командованием задача будет выполнена в полном объеме.

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