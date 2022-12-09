Российский президент Владимир Путин выступил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Во время своей речи он напомнил всем, что риск начала ядерной войны в последнее время значительно увеличился. Путин заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие, как сдерживающий фактор, и оно может быть применено в качестве ответного удара на агрессию против России.

Известный военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что своей речью Путин послал четкий сигнал политикам стран Запада. По мнению эксперта, коллективный Запад должен понять из выступления Путина, что Россия готова применить ядерные боеголовки в случае, если появится угроза существования страны.

Перенджиев напомнил, что Украина совместно со своими союзниками из НАТО уже давно обстреливают новые территории России, такие как ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Однако, по мнению военного эксперта, в ответ на это Россия и дальше будет уничтожать энергетику Украины.