Как сообщает РИА Новости, недавний визит Эммануэля Макрона в США для встречи с Джо Байденом принес разочарование не только для самой Франции, но и для остальных стран Европы.

Как показали последние переговоры между лидером Франции и президентом США, не смотря на оказанные официальные почести, улыбки двух лидеров во время совместного фото и даже роскошный обед, политика США будет и дальше направлена на создание таких условий, когда большая часть европейских производителей будет вынуждена перенести свое производство в Америку.

Джо Байден дал ясно понять, что Соединенные Штаты Америки не собираются отказываться от своей экономической выгоды ни при каких обстоятельствах. Именно поэтому французский лидер, по сути, вернулся домой с пустыми руками, так как ему нечем обрадовать своих граждан. Лидер США дал четко понять, что в современном мире каждый должен отстаивать только собственные интересы.