ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, недавний визит Эммануэля Макрона в США для встречи с Джо Байденом принес разочарование не только для самой Франции, но и для остальных стран Европы.

Как показали последние переговоры между лидером Франции и президентом США, не смотря на оказанные официальные почести, улыбки двух лидеров во время совместного фото и даже роскошный обед, политика США будет и дальше направлена на создание таких условий, когда большая часть европейских производителей будет вынуждена перенести свое производство в Америку.

Джо Байден дал ясно понять, что Соединенные Штаты Америки не собираются отказываться от своей экономической выгоды ни при каких обстоятельствах. Именно поэтому французский лидер, по сути, вернулся домой с пустыми руками, так как ему нечем обрадовать своих граждан. Лидер США дал четко понять, что в современном мире каждый должен отстаивать только собственные интересы.

Вам может понравиться

American Thinker: Зеленский собирается продать Украину с молотка

Обозреватель американского издания American Thinker Оливия Мюррей считает, что план украинского президента Владимира Зеленского по установлению шефства для восстановления отдельных регионов страны является ничем иным, как «продажей Украины с молотка

СП: запасов «Кинжалов» и «Калибров» в России хватит на все недружественные страны

Как сообщает издание «Свободная пресса», официальные лидеры киевского режима обратились с заявлением к коллективному Западу о предоставлении им новых зенитно-ракетных комплексов, которые должны защитить важные инфраструктурные объекты Украины от российских

Вернувшийся из плена ВСУ российский солдат рассказал, что их заставляли учить гимн Украины

Как сообщает «Царьград», украинские боевики заставляли пленных солдат вооруженных сил РФ петь песни на украинском языке. Об этом рассказал один из россиян, который был возвращен из украинского плена назад в