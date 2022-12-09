Как сообщает «Московский Комсомолец», малый патрульный катер Ирана пытался при помощи своего прожектора ослепить капитанский мостик военного корабля США в Ормузском проливе. О данном происшествии, которое произошло 5 декабря, заявило Центральное командование ВС США.

Согласно заявлению американских военных, иранский патрульный катер сблизился с американским военным кораблем на расстояние в 137 метров. Данный маневр иранского катера американские военные оценили, как очень опасный, так как он был выполнен в ночное время суток, причем иранские военные моряки пытались ослепить навигационные мостик корабля США при помощи прожектора.

Американское Центральное командование заявило, что патрульный катер Корпуса стражей исламской революции своими действиями нарушил международные стандарты по обеспечению безопасного мореплавания. В ответ американские военные корабли Lewis B. Puller и USS The Sullivans применили звуковые предупреждающие сигналы и нелетальные лазеры.