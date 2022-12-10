Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут в своем интервью изданию RT сообщил, что полностью поддерживает проведение специальной военной операции на Украине. Он также отметил, что по возможности готов принять участие в СВО.

Во время разговора с журналистом издания, Виктор Бут отметил, что его интересовал вопрос, почему Россия не начала проведение специальной военной операции на Украине намного раньше. «…но мы не были готовы. Всецело поддерживаю. И если бы была возможность и необходимые навыки, то я бы, конечно, пошел», – заявил Виктор Бут.

Напомним, что россиянин Виктор Бут был обвинен в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Американский суд присудил ему наказание – лишение свободы, сроком на 25 лет. В Американской тюрьме Виктор отсидел практически 15 лет. И вот в четверг, 8 декабря 2022 года, он был освобожден с целью обмена на американскую гражданку – баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмен состоялся в Абу-Даби.