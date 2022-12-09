Как сообщает издание New York Times, экономическая и социальная ситуация в Великобритании продолжает оставаться довольно напряженной. По стране прокатилась волна митингов и забастовок, которых не было в Британии на протяжении последних десятков лет. Причем по результатам социологических опросов примерно 65% населения страны согласны с требования бастующих.

Британскому правительству в срочном порядке необходимо решить вопрос с растущей инфляцией, рецессией, ростом цен на энергоносители и ставок на ипотеку, а также с проблемами в секторе медицинского обслуживания и транспорта. Простые британцы требуют от правительства увеличения расходов на социальные нужды населения.

Этим летом в Британии на различные забастовки вышло примерно 200 000 граждан. А совсем недавно на забастовку вышли преподаватели университетов. Причем впервые за 106 летнюю историю Королевского колледжа медсестер в забастовках примут участие и его сотрудники. Также на забастовки выходили рабочие почты, различные государственные служащие, водители общественного транспорта, пожарные и рабочие различных фабрик.