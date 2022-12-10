Западные страны отказываются в своем участии, касательно ударов по территории Российской Федерации. Однако они не скрывают, что вооруженными силами Украины используется оружие НАТО. Материал с соответствующей темой опубликован на интернет-портале НТВ.

Военная техника, применяемая украинскими военными во время боевых сражений с армией ВС РФ, поставляется на Украину с конвейеров стран, входящих в состав Североатлантического альянса. А российскую армию обеспечивает «Уралвагонзавод». Успех ВС РФ в ходе проведения специальной военной операции покажет прочность тыла.

Авторы материала, опубликованного НТВ, сообщают, что на основе выводов, которые были сделаны из статей американских изданий Politico и The New York Times, они могут утверждать, что киевское руководство решило повысит ставки. Согласно источникам, существует риск того, что Киев ударит по тыловым базам Российской Федерации. Также есть информация, что в распоряжении украинцев теперь есть беспилотные летательные аппараты Ту-141 «Стриж», которые были модифицированы.