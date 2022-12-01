Стартовали продажи новеньких седанов Chevrolet Nexia в Российской Федерации. Дилер уже оценил новинку для российского рынка в 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Сообщается, что один из российских автомобильных дилеров, который расположен в Подмосковье завез на территорию страны два новых седана марки Chevrolet. Напомним, что ранее такие автомобили уже поставлялись на автомобильный рынок Российской Федерации через отдельную дистрибьюторскую компанию.

Отмечается, что за новый седан производства 2021 года дилер просит целых 1 200 000 рублей, а за новый автомобиль производства 2022 года дилер хочет получить 1 375 000 рублей.

Автомобиль 2021 года производства имеет базовую комплектацию LS, второй седан представлен в максимальной комплектации LTZ. В обоих автомобилях присутствуют две фронтальные подушки безопасности, запасное колесо, ПТФ, мультимедийная система, рулевая колонка с регулировкой по высоте, бортовой компьютер, а также электроусилитель руля. В максимальной комплектации добавляется кондиционер, руль с кнопками, электрические стеклоподъемники, зеркала с электрическим приводом и 15-ти дюймовые колесные диски.