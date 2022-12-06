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В России в продаже появились новые автомобили концерна Mazdа, которые ранее не были представлены на российском рынке. И это новые кроссоверы Mazda CX-60. Однако выставленные в продаже автомобили можно купить лишь по предзаказу. Цены на новинку варьируются от 4 млн рублей до 5.6 млн рублей. Стоит отметить, что точную сумму покупатель все же узнает в день оформления сделки, так как изначально продавцами она не называется из-за того, что напрямую зависима от курса валют.

Самые популярные варианты, заказываемые россиянами, это Mazda CX-60 с дизельным 3.3 литровым двигателем, оснащенным турбиной, который выдает 254 лошадиных силы. Машина оснащена системой «мягкий гибрид», когда в паре с обычным ДВС работает 48-вольтовый стартер-генератор.

Напомним, что данная модель была представлена весной текущего года. Она является первым кроссовером, построенным на базе крупных моделей Mazda. Их основное отличие – это продольное расположение двигателя, базовый задний привод и муфта на передней оси. За счет данной платформы модель Mazda CX-60 считается премиальной и революционной среди других продуктов концерна Mazda.

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