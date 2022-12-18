Группа исследователей из Кентского университета смогла разработать и запатентовать новый амортизирующий и ударопрочный материал, который может стать причиной промышленного переворота в оборонной и космической сфере.

В основу нового ударопоглощающего материала вошел обычный белок талин, который также присутствует и в организме человека. Новый сверхпрочный материал получил название TSAM (Talin Shock Absorbing Materials). Исследователи уверяют, что новый материал является первым в мире реальным продуктом синтетической биологии. Сверхпрочный материал можно будет применять для отражения ударов различных объектов, которые летят со сверхзвуковой скоростью, например, в верхних слоях атмосферы.

Ученые провели реальные эксперименты с новым гидрогелевым материалом. TSAM подвергался воздействию объектов, которые врезались в него на скорости 1,5 км/сек (такая скорость превышает скорость частиц, которые летают в космосе и сталкиваются с природными и техногенными объектами). Исследователи обнаружили, что TSAM не только поглотил частицы базальта, которые взрезались в него, но и смог сохранить эти «снаряды» после столкновения.