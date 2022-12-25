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Группа исследователей из Технического университета Дании (DTU) получили новый инструмент NanoFrazor. Устройство представляет собой наногравер, который может создавать заданный рельеф с точностью в несколько нанометров. Датские ученые уже заявили, что с помощью нового инструмента смогут создать уникальные датчики, которые используются в квантовых устройствах, а также проводить биологические исследования.

Чтобы проверить возможности наногравера, ученые решили создать уникальную «виниловую» пластинку с диаметром в 40 мкм, на стереодорожку которой записали первые 25 секунд музыкальной композиции «Rockin’ Around the Christmas Tree». Ученые смогли закодировать левый канал в изгибах дорожки, а в глубине канавки записать правый канал. Однако, чтобы послушать данную пластинку пользователям понадобится, как минимум иметь атомно-силовой микроскоп или такой же NanoFrazor.

Новое устройство работает со специальным пластиком, благодаря чему можно будет создавать датчики любой формы. Также присутствует возможность накладывать на детали монослой графена. С новыми техническими возможностями ученые смогут создавать датчики с уникальной чувствительностью, которые способны будут регистрировать импульс каждого нейрона в мозге человека.

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