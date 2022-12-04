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Иностранные наемники, которые воюют на стороне ВСУ на территории Украины, начали жаловаться на снег и мороз, которые мешают им вести боевые действия на линии боевого столкновения. С такими жалобами на плохие погодные условия выступил один из британских наемников ВСУ по имени Джозеф Макдональд.

Британский наемник рассказал о своих впечатлениях от участия в боевых действиях в своем интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале под названием Lindybeige. Как вспоминает наемник из Великобритании, его вместе с другими наемниками погрузили в автобусы и они выехали из Варшавы в сторону границы с Украиной.

Макдональд отмечает, что когда он выехал из Британии еще в марте, там уже начали расцветать цветы, и везде было слышно пение птиц. Однако прямо на украинской границе, где они провели целых 24 часа, ему вместе с другими наемниками пришлось встретиться, по его словам, с «настоящей зимой».

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