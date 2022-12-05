Как сообщает РИА Новости, чрезмерная финансовая и военная помощь Украине начинает истощать экономики европейских стран, что приводит к ухудшению качества жизни европейских граждан. А надежды европейских политиков на «революцию или дворцовый переворот» в Российской Федерации напрасны. Об этом пишут в польском издании Mysl Polska.

Обозреватель польского издания Витольд Модзелевский пишет, что ни цензура, ни атака ботов в интернете не способны уже скрыть от общества тот факт, что украинская экономика после семи месяцев активных боевых действий находится в плачевном состоянии. А способность ВСУ защищать свою страну целиком и полностью зависит от поставок западных вооружений и боеприпасов.

По мнению польского обозревателя, это настоящий «исторический парадокс, который до недавнего времени просто не имел прецедента». Ведь ранее все прошлые конфликты каждая страна вела, опираясь в основном на собственные силы, а внешняя помощь не была основополагающей.

Также в материале польского издания отмечается, что все усилия США по продлению боевых действий на территории Украины приводят к изыманию ресурсов из ЕС, мировому энергетическому и продовольственному кризису, а также к падению общего уровня жизни в европейских странах.