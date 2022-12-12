Важной особенностью истребителя МиГ-35, которую часто упускают из виду, является его совместимость с гиперзвуковой ракетой Р-37М класса «воздух-воздух». В американском военном издании Military Watch (MW) оценили потенциальную эффективность подобного варианта. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«С момента принятия на вооружение ВКС России в 2019 году будущее среднего истребителя МиГ-35 остается весьма неопределенным. Первоначальные планы России поставить на вооружение более трех десятков самолетов, по-видимому, были отменены в рамках более широкой тенденции постепенного вывода из эксплуатации самолетов средней массы, при этом шесть фактически закупленных истребителей, по широко распространенному мнению, были приобретены в первую очередь для стимулирования иностранного спроса в программе», – указывают аналитики MW.

МиГ-35 является прямым преемником и производным (с общностью в подавляющем большинстве компонентов) от МиГ-29, который впервые поступил на вооружение в 1982 году и продемонстрировал большой экспортный успех. После распада Советского Союза истребители МиГ-29 и усовершенствованные МиГ-29М выпускались почти исключительно для экспорта, и будущее МиГ-35 также сильно зависит от способности продавать его за границу, причем в условиях намного более жесткой конкуренции.

Тем не менее, в российских СМИ часто сообщалось о разработке новых функций для МиГ-35, от лазерного оружия до новых систем с применением искусственного интеллекта, чтобы сделать самолет более конкурентоспособным по сравнению даже с продвинутыми иностранными соперниками.

По мнению американского издания, одной из наиболее значимых особенностей МиГ-35, которую часто упускают из виду, является его совместимость с ракетой Р-37М класса «воздух-воздух». Обладая скоростью до 6 Махов, эта ракета является гиперзвуковой и самой быстрой в мире, а ее дальность не имеет себе равных среди любых зарубежных моделей, кроме не столь скоростных китайских разработок.

«Изначально Р-37М создавалась для самого тяжелого российского истребителя-перехватчика МиГ-31БМ/БСМ, который более чем в два раза по габаритам превышает МиГ-35. Лишь сравнительно недавно Р-37М стала совместима с тяжелыми фронтовыми истребителями Су-35 и Су-30СМ/СМ2, которые теоретически способны нести до четырех таких ракет, хотя на практике не ожидается развертывания более двух – из-за потенциальных потерь в летных характеристиках», – отмечает MW.

Для гораздо более легкого МиГ-35 возможность развертывания ракет Р-37М на практике остается пока что под вопросом. Если это произойдет, по оценке аналитиков США, эти истребители будут оснащены не более чем одной или двумя ракетами. Следует также учесть, что если МиГ-31 может запускать Р-37М на максимальную дальность (ее оценивают в 300-400 км) за счет своих очень высоких потолка высоты и скорости, и потому дальность тех же ракет, выпущенных с МиГ-35, будет несколько меньше.

Помимо вопроса пределов веса бортового оружия, способность комплекса радаров и датчиков МиГ-35 наводить ракету на расстояние максимальной дальности полета Р-37М, по мнению MW, «остается под серьезным вопросом, и истребители, вероятно, будут вынуждены в значительной степени полагаться на сетевое взаимодействие с другими платформами, которые имеют более мощные РЛС».

Западные аналитики также указывают, что с точки зрения технико-экономической эффективности интеграцию такой ракеты, как Р-37М, вряд ли имеет смысл реализовать в пока что единственном подразделении МиГ-35 ВКС России из полудюжины истребителей, чтобы обеспечить эти самолеты гораздо большей дальностью поражения, чем у любого из их зарубежных аналогов.

Зато, по их мнению, «МиГ-35 может получить намного более практичное ракетное преимущество от гораздо более легкой ракеты Р-77М, разработанной для истребителя-невидимки Су-57, которая обеспечит весьма внушительную дальность поражения 200 км в сочетании с преимуществами радара с АФАР (активной антенной фазированной решетки) для наведения на цель». Это оружие способно сделать МиГ-35 «более привлекательным как для экспортных заказчиков, так и для оснащения самих ВКС России», если программа их закупки будет со временем расширена.