В Telegram-канале WarGonzo были опубликованы видеокадры с горящей техникой украинских военнослужащих, которые пытались провести наступательные действия. Сообщается, что в районе населенного пункта Пески украинские военнослужащие 35-го отдельного батальона морской пехоты совершили попытку провести атакующие действия.

На опубликованных кадрах видно, как в нескольких участках поля виднеются столбы черного и серого дыма, которые раньше представляли собой украинскую бронетехнику батальона морской пехоты. Украинское наступление было отражено батальоном Народной Милиции ДНР «Сомали».

Сообщается, что вооруженные силы Украины организовали массированную атаку на укрепрайоны российской армии на Авдеевском направлении. Однако все попытки наступать были отражены донбасскими военнослужащими батальонов «Сомали» и «Спарта».

Также стало известно, что в течение четырех дней подряд удерживаемую батальоном «Сомали» высоту возле населенного пункта Водяное атаковали военнослужащие ВСУ.