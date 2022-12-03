Министерством обороны России было опубликовано видео процесса боевой деятельности медицинского отряда специального назначения (МОСН) Центрального военного округа (ЦВО). Медики занимаются спасением жизни граждан, получивших ранения поблизости линии боевого соприкосновения. Военнослужащими медицинского отряда проводятся сложные оперативные вмешательства по извлечению осколков.

Согласно сообщению ведомства, военными медиками, которые работают вблизи линии боевого соприкосновения, проводятся организационные меры по медицинскому обеспечению пострадавшего мирного населения. Также военными медиками проводятся и эвакуационные меры пострадавших. Отмечается, что медотрядом спецназначения проводятся очень сложные операции по извлечению осколков поражающих снарядов, применяемых украинскими боевиками.

В Минобороне РФ отметили, что военные медики имеют в своем распоряжении всю необходимую аппаратуру. Им предоставлены также мобильные аппараты Рентгена, позволяющие проводить обследование на месте.