ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Министерством обороны России было опубликовано видео процесса боевой деятельности медицинского отряда специального назначения (МОСН) Центрального военного округа (ЦВО). Медики занимаются спасением жизни граждан, получивших ранения поблизости линии боевого соприкосновения. Военнослужащими медицинского отряда проводятся сложные оперативные вмешательства по извлечению осколков.

Согласно сообщению ведомства, военными медиками, которые работают вблизи линии боевого соприкосновения, проводятся организационные меры по медицинскому обеспечению пострадавшего мирного населения. Также военными медиками проводятся и эвакуационные меры пострадавших. Отмечается, что медотрядом спецназначения проводятся очень сложные операции по извлечению осколков поражающих снарядов, применяемых украинскими боевиками.

В Минобороне РФ отметили, что военные медики имеют в своем распоряжении всю необходимую аппаратуру. Им предоставлены также мобильные аппараты Рентгена, позволяющие проводить обследование на месте.

Вам может понравиться

Бывший боец НМ ДНР выразил благодарность Путину за присоединении республик Донбасса к России

Как сообщает «Царьград», один из российских военнослужащих выразил свою благодарность в эмоциональной форме президенту Российской Федерации за решение о присоединении республик Донбасса к России. Сообщается, что российский военнослужащий, который в

Роспотребнадзор: авиакомпаниям необходимо усилить контроль в самолетах из-за распространения лихорадки Эболы

Как сообщают в издании «Известия» со ссылкой на официальные ведомства, российские авиакомпании получили указание от Роспотребнадзора по ужесточению санитарных и карантинных норм, которые необходимо соблюдать во время обеспечения пассажирских авиарейсов,

Дудчак: переговоры с киевским режимом нужно вести только об условиях капитуляции

Как сообщает «Телеканал 360», американские власти продолжают поставлять Украине вооружения и боеприпасы для того, чтобы киевский режим мог начать переговоры с Москвой с более сильной позиции. Такое заявление в эфире