Рассказать актуальные новости клиентам компании, обеспечить связь и интерактивное взаимодействие с ними всегда поможет сервис e-mail рассылок https://mailopost.ru/. Он предоставляет возможность совершенно бесплатно испытать все функции, а затем выбрать тарифный план, который идеально подойдет под специфику конкретной организации.

Разбираемся с функциональностью

Наиболее популярными являются маркетинговые рассылки, поэтому именно на них стоит остановиться подробнее. Чтобы постоянно оставаться на связи с клиентами, сервис “Майло” предлагает следующие функции:

загрузка уже имеющейся клиентской базы, которая может осуществляться из файлов разных форматов;

возможность разбить список клиентов на сегменты, ориентируясь на тематику писем, на какие-то базовые или самостоятельно выбранные параметры. Благодаря этому автоматическая рассылка становится более персонализированной;

наличие готовы шаблонов оформления визуальной части писем в рассылке, а также возможность самостоятельно изменять ее под собственные предпочтения;

статистика по каждой рассылке по отдельности, возможность проанализировать информацию о прочитанных либо сразу отправленных в спам письмах, о переходах по ссылкам в них, а также по отписке.

Помимо этого сервис дает возможность интегрировать подписки с разнообразными CRM либо CMS, с другим программным обеспечением, позволяющим получать гораздо больше аналитической информации и функций для продвижения бренда или продукта.

Кроме того, “Майло” позволяет настраивать триггерные и автоматические рассылки, которые отправляются уже действующим либо потенциальным клиентам без каких-либо специальных действий с их стороны. Для этой цели можно разработать как простые, так и сложные сценарии – все зависит только от возможностей компании.

Бесплатная рассылка и простой выбор тарифных планов

Воспользоваться всеми функциями сервиса можно бесплатно в двух случаях – если пользователь создает первую подписку либо его клиентская база не превышает 200 адресатов. При этом никаких ограничений по функциональности не устанавливается.

Кроме того, можно выбрать один из двух ключевых тарифных планов, которые зависят от следующих факторов:

число подписчиков. Данный план будет выгоден в том случае, если речь идет о регулярных рассылках с рекламой, полезной информацией, обучающими курсами и прочим. Оплата осуществляется ежемесячно;

количество писем. Выбор в пользу этого плана стоит делать, если регулярные рассылки не планируется. В этом случае какие-либо сроки отсутствуют, после исчерпания приобретенного пакета писем можно сразу заказывать следующий.

Для начала работы с сервисом достаточно пройти регистрацию и создать первую рассылку, воспользовавшись шаблонами либо редактором макетов. Она позволит убедиться в отличной функциональности сервиса и подобрать наиболее выгодный вариант для дальнейшего сотрудничества.