Издание «Московский Комсомолец» с утра 6 декабря начало вести трансляцию в режиме реального времени, посвященную событиям, которые происходят в России, на Украине и в зоне проведения СВО.

Сообщается, что сегодня пошел 286-ой день проведения специальной военной операции. Напомним, что ранее МО РФ уже подтвердило, что на аэродромы дальней авиации «Энгельс» и «Дягилево» была совершена атака с помощью беспилотников. Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» подтвердила о разрушениях на объектах критической инфраструктуры. А президент РФ Владимир Путин лично проверил качество ремонта на Крымском мосту.

Сегодня утром в онлайн сводке «МК» упоминается о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что международный трибунал по Украине уже почти сформирован. Также сообщается о воздушной тревоге в Днепропетровской и Харьковской областях. В Латвии была аннулирована лицензия, которая давала разрешение на вещание телеканала «Дождь», а в Курской области в двух школах были отменены занятия из-за пожара на аэродроме.