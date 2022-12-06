ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание «Московский Комсомолец» с утра 6 декабря начало вести трансляцию в режиме реального времени, посвященную событиям, которые происходят в России, на Украине и в зоне проведения СВО.

Сообщается, что сегодня пошел 286-ой день проведения специальной военной операции. Напомним, что ранее МО РФ уже подтвердило, что на аэродромы дальней авиации «Энгельс» и «Дягилево» была совершена атака с помощью беспилотников. Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» подтвердила о разрушениях на объектах критической инфраструктуры. А президент РФ Владимир Путин лично проверил качество ремонта на Крымском мосту.

Сегодня утром в онлайн сводке «МК» упоминается о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что международный трибунал по Украине уже почти сформирован. Также сообщается о воздушной тревоге в Днепропетровской и Харьковской областях. В Латвии была аннулирована лицензия, которая давала разрешение на вещание телеканала «Дождь», а в Курской области в двух школах были отменены занятия из-за пожара на аэродроме.

Вам может понравиться

Опубликованы кадры с демонстрацией последствий после боев между ВС РФ и ВСУ за Артемовск

Военные корреспонденты портала «Русская весна» опубликовали в своем Telegram-канале видео, на котором показаны последствия после интенсивных боевых действий между вооруженными силами РФ и Украины за контроль над населенным пунктом Артемовск.

Аудитория Spiegel раскритиковала Зеленского за его слова о России

Как сообщили РИА Новости, читатели немецкого издания Spiegel подвергли критике высказывание украинского президента Владимира Зеленского в адрес Российской Федерации. Отметим, что президент Украины назвал введенные Западом ценовые ограничения на российскую

Серия громких взрывов прогремела в Одессе

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ряд украинских средств массовой информации, в городе Одесса, а также на территории Одесской области прозвучала серия мощных взрывов после объявления о воздушной тревоги.