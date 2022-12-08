Кремлем была обнародована стенограмма заседания президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, в котором участвовал президент РФ Владимир Путин. Согласно мнению экспертов, со слов президента России можно сделать вывод, что Путин не собирается любой ценой завершать специальную военную операцию на Украине. Соответствующий материал был опубликован в издании «Московский Комсомолец».

Отмечается, что президент акцентировал внимание на том, что важнее всего не скорость процесса ведения специальной военной операции, а ее качество и результат. Такое заявление было озвучено президентом России «мимоходом».

Согласно мнению обозревателя издания, Владимир Путин не имеет намерения второпях, с применением любых средств и любой ценой, завершать специальную военную операцию на Украине. Президент готов ждать необходимых качественных результатов, не обращая внимания на скорость выполнения поставленной задачи.