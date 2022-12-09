Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, в зоне проведения специальной военной операции российским вооруженными силам удалось одержать победу над украинскими бойцами в неравном бою.

Российские бойцы смогли обнаружить группу украинских военнослужащих, включавшую в себя два минометных расчета. Численное превосходство было на стороне противника, однако российские военнослужащие все равно вступили в стрелковый бой, предварительно заняв более выгодную позицию для ведения боя.

В результате шквального огня российских военнослужащих, бойцы ВСУ понесли большие потери и вынуждены были отступить. Сообщается, что семеро украинских солдат было ликвидировано на месте. Не смотря на численное превосходство, ВСУ не смогли отбить атаку российских войск.

Напомним, что российские вооруженные силы продолжают выполнять поставленные задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, которая была начата по указу президента России 24 февраля 2022 года.