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В Херсонской области барражирующие боеприпасы ВС РФ нанесли удары по радиолокационным станциям украинской армии, сообщили представители министерства обороны.

В ведомстве пояснили, что речь идет о радиолокационной станции 36Д6, а также об РЛС кругового обзора П-18, которые исполняли важные роли в системе противовоздушной обороны ВСУ.

Обнаружить дроны-камикадзе “Ланцет-3” станциям противника не удалось. Поэтому они без особых проблем атаковали и уничтожили цели.

Напомним, что украинская ПВО в очередной раз обстреляла соседнее государство зенитными ракетами. На этот раз под удар попала Молдавия. Рядом с приграничным городом Бричаны была обнаружена неразорвавшаяся ракета, которую эксперты идентифицировали как разгонный блок от боезаряда комплекса С-300.

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