Ученые пытаются установить причину утечки охлаждающей жидкости, которая произошла на корабле «Союз МС-22» еще на прошлой неделе. Точной причины пока найти не удалось, однако ученые уже заявили, что метеорит потока Геминиды не имеет к поломке системы охлаждения корабля никакого отношения.

По данным портала Space.com, специалисты NASA и «Роскосмоса» считают, что, не смотря на тот факт, что поломка на корабле с последующей утечкой охлаждающей жидкости произошла во время пика прохождения ежегодного потока метеоритов Геминиды, данное явление не имеет никакого отношения к происшествию.

Отмечается, что, не смотря на сложную внешнеполитическую обстановку, сотрудники NASA и «Роскосмоса» продолжают сотрудничать в космической сфере. Специалисты использовали камеру, которая установлена на роботизированной руке Canadarm2, чтобы определить причину утечки охлаждающей жидкости. Благодаря камере удалось установить, что охлаждающая жидкость вышла через небольшое отверстие в обшивке корабля «Союз МС-22». Однако специалисты пока что не могут установить, что стало причиной появления данного отверстия.